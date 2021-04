«Mais longe e mais alto» é uma rubrica do Maisfutebol que olha para atletas e modalidades além do futebol. Histórias de esforço, superação, de sucessos e dificuldades.

Campeã europeia de pista coberta. Recordista nacional. Líder do ranking mundial.

Nas mãos, o peso. No coração, Portugal.

A menina que há 30 anos nasceu no norte dos Camarões, em Ngaoundéré, mudou a sua vida em 2017 ao chegar a este cantinho à beira-mar plantado.

Fê-lo pela sua carreira. Pela enorme e confessa devoção a Fátima (logo visitou o santuário à chegada): não é à toa que tem sempre consigo o terço. Na vida pessoal e nas competições.

Aterrou em Portugal depois do arrojo em propor-se ao Sporting através da rede social Facebook, para ser lançadora do peso dos leões. Vinha então da participação nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, pelos Camarões, onde foi finalista (12.º lugar).

Estivera em Marrocos para preparar a olimpíada no Brasil e teve depois papéis para rumar a França, pela progressão na carreira. Mas o caminho trouxe-a para Portugal. A fé. Vive e trabalha em Leiria, com o treinador Paulo Reis.

«Portugal é um país no qual escolhi viver. Tinha hipótese de ir para outros países, mas escolhi Portugal porque é um país do coração», refere Auriol, que após o ouro na Polónia em março e de já ter batido o recorde nacional (19,65 metros) em janeiro, olha para a hipótese de sair de Tóquio com uma medalha. O ouro, quem sabe.

«Vou dar o meu melhor e fazer tudo para fazer uma boa competição. E Deus vai fazer o resto. Para um atleta de alto rendimento, não é normal ir a uma competição sem pensar em ganhar uma medalha. Todos os atletas vão a uma competição para ganhar. O objetivo e ir lá e voltar com uma medalha. Todos os atletas querem o ouro, mas se voltar com uma prata, bronze ou nada, acontece. Mas a primeira coisa é ir lá para conquistar a medalha de ouro», expressa.

Di-lo quem sentiu que foi especial sair com o ouro de Torun, nos Europeus de pista coberta, já após ter sido campeã de África no passado. «Para mim, fazer o campeonato da Europa foi uma grande oportunidade. É verdade que tinha sido campeã de África, mas ser campeã da Europa, para mim, é diferente. É outra sensação, sobretudo a defender outro país, no qual todos estavam: “o que é que a Auriol vai fazer?”, “Vai voltar com uma medalha?”. Eu senti essas perguntas à minha volta, porque eu queria ganhar esta medalha para Portugal, para todos os que estão a apoiar. Foi bom ver a alegria nas caras das pessoas», atesta.

«Fugia de casa para ir lançar»

A história desta portuguesa de bem tem muito para contar antes da chegada ao país da língua de Camões. A língua que já fala com fluência.

Auriol cresceu numa casa com mais três irmãos e uma irmã no norte dos Camarões. Já perdeu um dos irmãos, numa família modesta à qual nunca faltou o básico. «Eu não tenho uma família rica, mas na nossa casa não se passava fome», diz.

De Ngaoundéré para o mundo, Auriol cedo deu a conhecer o gosto pelo desporto. Jogou andebol e basquetebol, mas as circunstâncias da vida levaram-na para o peso.

«Eu jogava andebol e, num dia de escola, um professor de Educação Física disse que eu tinha muita força e que a escola não tinha ninguém para uma competição do peso. Eu fui lá, fiz bronze e estava lá o técnico nacional de lançamento. Perguntou o meu nome, outras coisas e disse: “vi a competição e acho que podes fazer uma coisa enorme no lançamento do peso”. Eu não ligava, dizia que era um desporto para homens e não gostava, que queria ficar no andebol. Às vezes, lá saía do andebol para ir fazer uma competição, mas depois, com muita gente a falar, eu disse que ia tentar e comecei a treinar a sério, por volta de 2007, para o lançamento do peso. Em 2009, fui campeã dos Camarões pela primeira vez, até 2017».

E foi o lançamento que mais pesou quando Auriol decidiu tentar vingar no desporto. Quis pôr os livros de parte, mesmo contra a vontade do pai em ver a filha numa modalidade que a mãe… não conhecia. Auriol chegou até a fugir de casa para competir.

«Quando escolhi o lançamento do peso, a primeira coisa que a minha mãe disse foi: “isto é o quê?”. Não sabia. Eu disse que não queria estudar mais e que queria ser lançadora. O meu pai disse: “nada, nada, nada”. Mas eu aí já estava com o coração no lançamento do peso e fugia de casa para ir lançar, para a competição. Fugia de casa mesmo, sem os meus pais saberem. Mas depois o meu pai disse à minha mãe: “esta criança tem o coração nesta modalidade, temos de deixar e apoiar”. E foi assim», relata Auriol, que com cerca de 17 anos foi para a capital, Yaoundé, em busca de uma carreira que conhece agora dias felizes.

SUBTÍTULO

Uma carreira que, ainda assim, teve sacrifícios, paciência e trabalho desde 2017. Devido às regras internacionais para a mudança de nacionalidade, Auriol só foi autorizada a competir por Portugal além-fronteiras em 2020, já após ter adquirido nacionalidade portuguesa.

Pelo meio, foi mãe, competiu só a nível nacional e viu, já no ano passado, a covid-19 alterar planos. Mas Auriol até admite que a pandemia não foi uma barreira. «Outros atletas vão dizer que foi difícil, mas a mim não afetou a vida profissional, porque em 2020 fiz uma excelente época», atira quem já foi três vezes campeã nacional e quebrou várias vezes o recorde nacional do peso, até aos atuais 19,65.

Talvez a devoção a Fátima tenha ajudado a isto tudo: «É uma força maior. Como costumo dizer, é a fundação da minha vida. Tens de trabalhar no duro e fazer as coisas como devem ser. Agora, com a graça de Deus, a coisa vai acontecer e dar certo».

Agradece ao Sporting, um «clube de leões». Ou não viesse Auriol do país com a alcunha dos «leões indomáveis». Não esquece Paulo Reis, «um excelente treinador, que está sempre a apoiar, na vida pessoal e na carreira». «Está sempre na tua carreira, mas na vida pessoal ele quer que as coisas corram bem, tudo o que está à volta de ti». Olha para Leiria como uma cidade «cordial», onde encontrou a calma e «gente boa a apoiar e a ajudar» para uma carreira que, vá onde for, é com Portugal no coração. Mesmo que custe, por vezes, ver enraizados alguns padrões sociais.

«Como eu disse anteriormente, Portugal é o país que eu escolhi. Ninguém escolhe onde nasce. Mas podes escolher onde vais viver, onde vais ficar. E quando escolhes um país, é pelo coração. Eu podia ter ido para França, porque a primeira vez que tratei o visto e tudo, foi para ir para França. Mas eu gosto de Portugal. Quando vou para representar Portugal, é mesmo com o coração. A aceitação dos outros… é uma coisa que é um bocadinho difícil, não é? Com estas coisas do racismo, da imigração, estas coisas…. Não devia acontecer, porque somos humanos. Mas não posso fazer nada. Não vai trocar a vontade que tenho de competir e representar Portugal. Escolhi competir aqui e vou competir sempre com o coração e dar tudo, porque esta bandeira foi a que eu escolhi e a vou defender».