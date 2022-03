O FC Porto empatou a 26 contra o Flensburg, na Alemanha, numa partida da 13.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Com este empate os dragões subiram ao sexto lugar, posição que dá passagem aos oitavos de final. Porém, a formação portista ainda aguarda os resultados dos outros jogos e da decisão da EHF em relação à desistência dos ucranianos do HC Motor para saber qual será o futuro na prova.



O início de jogo foi equilibrado até o FC Porto ganhar uma vantagem de 6-4. No entanto, os alemães conseguiram virar o marcador por 9-6. Ao intervalo o Flensburg vencia por 14-13.



Na segunda metade os azuis e brancos conseguiram uma excelente recuperação e viraram o jogo: 16-17. O jogo foi equilibrado até final, sendo que nos últimos três minutos e meio ninguém marcou.

M'Bengue (6) foi o melhor marcador do FC Porto enquanto Mitrevski terminou a partida com umas impressionantes 14 defesas (35% de eficácia).



FICHA DE JOGO



SG FLENSBURG-HANDEWITT- FC PORTO, 26-26

Liga dos Campeões, Grupo B, 13.ª jornada

2 de março de 2022

Flens-Arena



Árbitros: Ivan Pavicevic e Milos Raznatovic (Montenegro)



SG FLENSBURG-HANDEWITT: Benjamin Buric e Kevin Moller (g.r.); Johannes Golla (4), Simon Hald Jensen, Lasse Svan, Hampus Wanne, Marius Steinhauser (5), Mads Mensah Larsen (1), GØRAN Johannessen (1), Jim Gottfridsson (5), Emil Jakobsen (2), Franz Semper, Aaron Hans Mensing, Teitur Örn Einarsson (8), Anton Lindskog e Abelvik Magnus Rød

Treinador: Maik Machulla



FC PORTO: Nikola Mitrevski e Sebastian Frandsen (g.r.); Pedro Valdés (5), Victor Iturriza (5), Pedro Cruz, Diogo Oliveira (2), Djibril M’Bengue (6), Rui Silva (1), Daymaro Salina (2), Ricardo Brandão, Leonel Fernandes, Diogo Branquinho (1), António Areia (3), Miguel Alves, Jesus Hurtado e Fábio Magalhães (1)

Treinador: Magnus Andersson



Ao intervalo: 14-13