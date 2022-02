O FC Porto informou este sábado que a receção da equipa de andebol ao HC Motor da Ucrânia, para a 14.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões, foi cancelada.



O jogo estava agendado para 10 de março, no Dragão Arena. Porém, o duelo não se vai realizar «devido à impossibilidade da formação visitante se apresentar no Porto», conforme explicação do clube portista.

FC Porto-HC Motor cancelado 🤾‍♂️ Situação vivida na Ucrânia impede a presença da equipa em Portugal



+ info: https://t.co/mt6JKmCL3G#FCPortoAndebol #FCPortoSports pic.twitter.com/1uivuJHIiZ — FC Porto (@FCPorto) February 26, 2022