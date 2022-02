O Shakhtar Donetsk nomeou este sábado vários dos principais clubes europeus para ajudarem a Ucrânia dentro dos possíveis, identificando, entre eles, na publicação na rede social Instagram, Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.

«Chamo à atenção os clubes contra os quais jogámos, aqueles que dos maiores da Europa, assim como a UEFA e milhões de adeptos, para apoiarem ao máximo a Ucrânia. Esta guerra preocupa cada europeu por estes dias. Só unindo forças podemos derrotar este mal», refere o Shakhtar, na nota através da rede social, este sábado.

O Shakhtar, que nos últimos anos foi treinado pelos portugueses Luís Castro e Paulo Fonseca, deixou a sua casa em Donetsk em 2014, tendo feito vida nos últimos anos por Lviv, Kharkiv e Kiev.

No sítio oficial do clube, Palkin, que confirmou estar em Kiev, disse ainda que «a maioria dos jogadores e treinadores» do Shakhtar também está em Kiev. «Estamos a tentar encontrar opções para evacuar os nossos estrangeiros e as suas famílias. Tanto quanto sei, o Solomon e o Tetê já estão fora da Ucrânia», referiu, em alusão aos jogadores israelita e brasileiro.

«Os funcionários do clube ficam em suas casas, em abrigos, nas estações de metro. Apenas lá é onde é mais seguro. No momento, de acordo com os dados disponíveis, não há vítimas entre os funcionários e as suas famílias. Tentamos manter a comunicação interna, trocar informações e apoiar uns aos outros», notou, ainda.