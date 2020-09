O FC Porto venceu o Meshkov Brest por 27-25 na segunda ronda do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, alcançado o primeiro triunfo na nova edição da maior prova de clubes europeia.



O conjunto bielorrusso começou melhor a partida e chegou a estar na frente por 7-3. No entanto, os dragões conseguiram recuperar e chegaram ao intervalo a liderar por 12-9.



Na segunda parte os portistas entraram com tudo e alargaram a vantagem para 15-9 nos primeiros três minutos. Ainda assim, a equipa do leste da Europa logrou igualar o duelo em duas ocasiões. Com Fábio Magalhães, Areia e Miguel Martins em destaque, o FC Porto retomou a liderança e garantiu o triunfo.



FICHA DE JOGO



FC PORTO-MESHKOV BREST, 27-25



Árbitros: Andreu Marin e Ignacio Garcia Serradilla (Espanha)



FC PORTO: Nikola Mitrevski e Alfredo Quintana (g.r.); Fábio Magalhães (4), António Areia (5), Ivan Sliskovic, Manuel Spath, Daymaro Salina (2), Diogo Branquinho, Miguel Martins (4), Diogo Silva, Miguel Alves (4), Victor Iturriza (4), Leonel Fernandes, André Gomes (3), Martim Costa e Djibril M’Bengue

Treinador: Magnus Andersson



MESHKOV BREST: Ivan Pesic e Ivan Maskevich (g.r.); Simon Razgor (3), Vladimir Vranjes, Stas Skube, Marko Panic (9), Viachaslau Shumak, Pawel Paczkowski, Artsiom Selviasiuk, Mikita Vailupau (4), Aleksander Shkurisnskiy (3), Jaka Malus (1), Andrei Yurinok (1), Dmitrii Santalov (4), Danila Viarheichyk e Valiantsin Silko

Treinador: Raul Alonso



Ao intervalo: 12-9