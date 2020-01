A dois dias de defrontar Portugal em jogo a contar para a segunda fase , Kristjan Andresson, selecionador sueco, teceu rasgados elogios à seleção portuguesa.

«Estavam num grupo muito difícil, com a França, a Noruega e a Bósnia, por isso fiquei realmente impressionado com o seu apuramento, mas a verdade é que já estou impressionado com Portugal há alguns anos», afirmou, citado pela Lusa.

O selecionador sueco advertiu para as dificuldades que a sua equipa vai enfrentar, mas lembrou que só a vitória interessa.

«Queremos ficar com os dois pontos da vitória. Portugal também, por isso precisaremos de lutar muito para os conquistar, porque não acredito que a seleção portuguesa vá facilitar. Mas Portugal também terá de preparar-se muito bem para nos defrontar».

Recorde-se que esta é a sexta vez que a equipa portuguesa marca presença numa fase final de um Europeu, tendo como melhor classificação a sétima posição conseguida em 2000, na Croácia.

O encontro frente à Suécia está marcado para esta sexta-feira.