Magnus Andersson está de regresso ao FC Porto para voltar a equipa de andebol, tendo assinado contrato válido até 2027.

O técnico sueco, chegou à Invicta há seis anos e conquistou quatro campeonatos (o único que não conquistou foi interrompido pela pandemia), duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Além disso, conduziu os dragões a bons desempenhos nas competições europeias.

Magnus Andersson saiu na última época do FC Porto, quando tinha ainda mais um ano de contrato, tendo sido substituído por Carlos Resende, numa decisão que gerou muita contestação dos adeptos.

O treinador sueco, de 58 anos, foi contratado para começar a trabalhar na próxima época no Pays d’Aix, do campeonato francês, mas mostrou-se disponível para negociar um regresso à Invicta com André Villas-Boas, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Carlos Martingo, após uma curta experiência no Önnereds HK (Suécia), também regressa ao FC Porto, mas como adjunto.

Em 2023/24, os portistas terminaram o campeonato nacional no segundo lugar e perderam a final da Taça de Portugal contra o Sporting.