O FC Porto segurou o segundo posto da fase regular do campeonato de andebol ao vencer, esta quarta-feira, o Marítimo, por 41-25, no Dragão Arena.

David Fernández, Diogo Oliveira e Nikolaj Læsø foram os melhores marcadores do jogo em atraso da 21.ª jornada, todos com seis golos.

O FC Porto fecha a primeira fase do campeonato na segunda posição, com 57 pontos, menos nove do que o Sporting, que venceu todos os jogos. Na fase seguinte, os pontos são reduzidos para metade.

Refira-se ainda que os dragões voltam a jogar no próximo sábado, na Luz, diante do Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal.