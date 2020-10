O FC Porto empatou esta noite na deslocação ao terreno do HC Vardar, 25-25, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões de andebol.

Na casa do atual campeão europeu, os dragões chegaram à igualdade a três segundos do fim, graças a um golo de António Areia. De resto, a equipa comandado por Magnus Andersson até foi para o intervalo com uma vantagem de quatro golos, mas a equipa macedónica recuperou na etapa complementar e quase conseguia vencer.

Com este resultado, o FC Porto ocupa agora a quarta posição do Grupo A da Champions de andebol, com cinco pontos, mas mais dois jogos do que precisamente o Vardar, que segue imediatamente atrás com três pontos, mas menos dois jogos.