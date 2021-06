Que época, da equipa de andebol do FC Porto! E que bela homenagem a Alfredo Quintana.

Os dragões venceram neste domingo o Benfica na final da Taça de Portugal (31-27) e juntaram esse troféu ao campeonato, conseguindo a ‘dobradinha’, num ano em que venceram todos (!!) os jogos que disputaram nas competições nacionais.

Depois de terminarem o campeonato invictos, repetem o feito na Taça de Portugal – ainda que nas meias-finais só tenham levado a melhor sobre o Águas Santas no prolongamento – e conquistam a segunda dobradinha da sua história, ano muito difícil devido à morte de Alfredo Quintana.

Na final disputada em Pinhel, os dragões lideraram o marcador durante quase todo o jogo, tiveram várias vantagens de quatro golos e chegaram mesmo a liderar por cinco, na segunda parte do jogo.

A partida teve vinte (!!) exclusões, apesar de não ter sido agressivo, quatro jogadores expulsos e ainda o treinador do Benfica também com cartão vermelho.

O lateral sérvio Petar Djordjic, do Benfica, foi o melhor marcador do encontro, com 11 golos, enqunato André Gomes foi o melhor do lado do FC Porto, com sete golos.

Nota ainda para o gesto de Daymaro Salina, capitão do FC Porto, que no momento de erguer a nona Taça de Portugal conquistada pelo clube, chamou para junto de si Miguel Martins, André Gomes, Manuel Spath e Marton Szekely, jogadores que já se sabe que vão deixar o FC Porto no final da época.

