O FC Porto venceu esta quarta-feira o Benfica no Dragão Arena por 31-22, no jogo que completou a 24.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, a equipa orientada por Magnus Andersson, técnico que, por estar adoentado, foi substituído por Carlos Martingo no comando da equipa, vencia por 18-11.

Na segunda meia hora, os portistas aumentaram a vantagem para a diferença final de nove golos, com um parcial de 13-11.

A nível individual, André Gomes esteve em destaque no FC Porto, com oito golos. António Areia fez seis. O máximo goleador dos comandados de Carlos Resende foi Petar Djordjic, com cinco golos.

No final do encontro, Martingo referiu que o estado de saúde do técnico sueco «não o permitiu estar» no jogo desta noite.

«Ele não esteve fisicamente, mas esteve sempre connosco, infelizmente a saúde não o permitiu estar aqui, mas com certeza o mais rapidamente possível vai estar aqui junto de nós e continuar o brilhante trabalho que tem feito», afirmou, em declarações ao Porto Canal.

Com o triunfo, o FC Porto igualou os 71 pontos do Sporting no topo da classificação, antes do clássico da 25.ª jornada, no Pavilhão João Rocha, às 20 horas da próxima quarta-feira, 4 de março.