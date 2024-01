A seleção nacional entrou com o pé direito no Europeu de andebol e venceu a Grécia por 31-24, em Munique. Os Heróis do Mar confirmaram o favoritismo diante dos estreantes e deram um passo importante para chegar à Main Round.

Portugal entrou um pouco nervoso no arranque da competição e até começou a perder. Os dois guarda-redes estiveram em plano de destaque – chegaram ao intervalo ambos com seis defesas – mas os lusos até conseguiram dar a volta rapidamente ao resultado e a meio da primeira parte dilataram diferenças no marcador.

Ainda assim, a seleção nacional revelou muitas dificuldades na transição defensiva, não recuperando rápido quando falhava no ataque. Os helénicos aproveitaram essa passividade portuguesa em algumas ocasiões e Paulo Jorge Pereira alertou para isso mesmo.

Contudo, mesmo em cima do intervalo, Portugal fixou a diferença em quatro golos e chegou ao tempo de descanso confortável no marcador (18-14).

A entrada na segunda parte, porém, foi má. A seleção nacional entrou ansiosa e intranquila na hora de finalizar, dando azo à recuperação helénica, com vários remates de primeira linha. Nos primeiros minutos do segundo tempo, a Grécia até chegou à igualdade, mas Portugal reagiu após a pausa técnica pedida pelo selecionador, e sobretudo devido à entrada de Joaquim Nazaré.

E se Rêma Marques esteve a bom nível na baliza portuguesa na primeira parte, Gustavo Capdeville também deu uma boa resposta quando foi lançado a jogo na segunda etapa - terminou com oito defesas.

O guardião do Benfica colecionou várias defesas importantes, que aliadas à quebra física dos gregos e objetividade de Portugal na finalização, levou a que os Heróis do Mar chegassem aos oito golos de diferença. A Grécia esteve mesmo mais de oito minutos sem marcar.

Com seis golos, Francisco Costa foi o melhor marcador da partida.

A seleção lusa assegura um triunfo fundamental no início do Grupo F, tendo em conta que o grau de dificuldade vai subindo a cada jornada. No próximo duelo, no sábado, com a República Checa, uma vitória permite a Portugal ter as contas seladas, com a passagem assegurada à próxima fase. Assim, um triunfo sobre os checos é determinante, tendo em conta que o adversário na última jornada é a tricampeã mundial Dinamarca.