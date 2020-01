E ao quarto dia do Europeu de andebol, nova surpresa!

A Suécia, uma das equipas favoritas ao título, e a jogar em casa, foi derrotada pela Eslovénia (21-19).

Jure Dolenec foi o melhor marcador da equipa eslovena, com sete golos, tendo sido importante também o guarda-redes Klemen Ferlin, com 10 defesas e um golo.

No outro jogo, a Suíça venceu a Polónia por 31-24 e vai, na última jornada, defrontar a Eslovénia, com possibilidades de seguir em frente em caso de apuramento. O mesmo acontece com a Suécia que, à partida, terá um jogo mais fácil, diante da Polónia.

No outro grupo que também jogou neste domingo, estiveram em campo dois «portugueses» em ação.

E com sortes distintas. Borko Ristovski, guarda-redes do Benfica, fez um excelente jogo, com 15 defesas, mas a Macedónia acabou por perder o jogo, frente à Rep. Checa, que assim somou a primeira vitória no Europeu.

Quem vai lançado para conseguir o apuramento neste grupo B é a Áustria, que somou a segunda vitória (34-30) na competição, novamente com o contributo de Thomas Bauer, do FC Porto, que fez duas defesas na partida que opôs a Áustria à Ucrânia.