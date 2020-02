O Sporting venceu o Sp. Horta nos Açores por 30-21, em jogo antecipado da 24.ª jornada do campeonato.

Ao intervalo, os leões venciam por três golos de diferença (14-11), tendo ampliado a diferença na segunda parte, alcançando um triunfo tranquilo.

Pavel Hernandez, da equipa açoriana, foi o melhor marcador da partida, com sete golos, enquanto no conjunto verde e branco os destaques foram Pedro Valdés e Francisco Tavares, ambos com seis golos.

Com esta vitória, o Sporting assume, à condição, a liderança isolada do campeonato, ficando à espera do que faz o FC Porto, nesta quarta-feira, na receção ao Boa Hora.