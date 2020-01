O FC Porto anunciou oficialmente uma renovação na equipa de andebol: Djibril M'Bengue prolongou a ligação com o clube por mais duas temporadas, ficando agora com contrato válido até 2022.

O lateral alemão, de 27 anos, chegou ao FC Porto em 2018 oriundo do Estugarda, estando a cumprir a segunda época na formação portista: no currículo conta com um título de campeão, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.