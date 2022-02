O jogo entre o HC Motor Zaporizhzhia e o PSG, do grupo B da Liga dos Campeões foi adiado informou a Federação Europeia de Andebol.



Num curto comunicado o organismo justifica o adiamento da partida com a «incerteza» que se vive na Ucrânia, país que poderá em breve ser invadido pela Rússia.



A Federação Europeia de Andebol acrescenta que o encontro irá realizar-se mais tarde na Ucrânia ou em campo neutro dependendo «dos desenvolvimentos no país» em data a anunciar.