O Benfica arrancou nesta terça-feira um precioso empate em na Alemanha, em casa do Rhein-Neckar Lowen, em jogo da segunda ronda da Liga Europeia.

Diante de um verdadeiro colosso europeu – é a terceira equipa com maior orçamento do campeonato alemão, o mais forte do mundo – o Benfica fez uma primeira parte de grande nível e chegou ao intervalo a vencer por 16-15.

O melhor jogador das águias nos primeiros 30 minutos foi o guarda-redes Sergey Hernández, autor de uma exibição incrível, com 11 defesas e uma eficácia de 42 por cento. Ofensivamente, o destaque foi Djordjic com cinco golos.

A exibição do guardião internacional espanhol manteve-se em grande na segunda parte – acabou o jogo com 18 defesas – e o Benfica manteve-se na frente até aos dez minutos finais.

Depois de ter estado a ganhar por quatro golos diversas vezes, as águias permitiram o empate ao conjunto alemão a nove minutos do final, recuperou a liderança à entrada do último minuto, mas não conseguiu segurar a vantagem e permitiu o empate.

No último lance da partida, já com o cronómetro parado, Djordjic atirou à trave da baliza do Rhein-Neckar Lowen.

O ponta direita alemão do Benfica Ole Rahmel terminou o jogo como melhor marcador, com oito golos.

A segunda mão joga-se na próxima terça-feira, no pavilhão da Luz e vale o apuramento para a fase de grupos da Liga Europeia.