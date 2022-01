O Casa Pia bateu o FC Porto B (3-0) este domingo e assumiu a liderança da II Liga.

No terreno dos azuis e brancos, os gansos construíram o resultado no início do segundo tempo com sete minutos arrebatadores. O reforço de inverno Carnejy Antoine abriu o marcador aos 49 minutos e seguiram-se os golos de Leandro Sanca (53m) e Lucas Soares (56m).

A segunda metade foi mesmo desastrosa para a turma secundária dos dragões que não somaram qualquer remate.

Depois da derrota caseira com o Académico de Viseu, o Casa Pia regressa aos triunfos e pode terminar a 19.ª jornada na liderança, caso o Benfica B não some pontos diante do Penafiel. O FC Porto B, que até vinha de três vitórias consecutivas, ocupa o sexto lugar.