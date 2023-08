O amor de Pep Guardiola por Bernardo Silva não acaba.

A pouco mais de 10 dias de fechar o mercado de transferências, Pep Guardiola voltou a implorar pela renovação de contrato de Bernardo Silva, que há uns dias afirmou estar encaminhado.

Questionado após a vitória do Manchester City contra o Newcastle, o treinador espanhol disse mesmo que sonha com a assinatura do médio português.

«Um novo contrato para Bernardo seria o meu sonho. Para ele e para o Kyle [Walker]. Espero que aconteça. Do fundo do coração, é esse o meu desejo», declarou.