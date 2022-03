Ederson fez a antevisão da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Sporting e, na sala de imprensa, foi questionado por um jornalista britânico sobre uma expulsão frente aos leões, quando jogava no Benfica, num jogo em que era suplente.

«Se não me falha a memória, foi um jogo da Taça de Portugal, perdemos 1-0 ou 2-1. Fui expulso por desacordo de palavras. Era um garoto novo, serviu-me de lição», disse o guarda-redes do Manchester City, sobre o encontro da temporada 2015/16 que o Sporting venceu por 2-1, no prolongamento.

A conferência de imprensa teve, durante muito tempo, o dérbi de Manchester como assunto. O City bateu o United de forma clara e, numa das fotos do jogo, Ederson surge sozinho no próprio meio-campo, bem adiantado. Uma situação normal para o guardião.

«É uma imagem que já vi, mas sucedeu em várias ocasiões. Procuro ficar alto por causa de uma saída rápida do adversário. Faço muitas vezes, como foi num dérbi foi mais notado», declarou.

Ainda assim, o internacional brasileiro admitiu que muitas vezes é nos jogos que tem menos trabalho que se cansa mais.

«Às vezes é muito difícil ficar focado, sobretudo quando a bola não me chega. Mas procuro comunicar. Muitas vezes digo no final que estou cansado e não fiz muitas defesas, mas esse é o cansaço mental, de tentar manter-me concentrado», justificou.

A influência de Fernandinho

Ederson reordou que a meta do ManCity é «entrar nas provas para vencer» e que na época passada a equipa só perdeu na final. «Temos de pensar passo a passo. Temos dificuldades em todas as competições», frisou, antes do segundo jogo com os leões.

De resto, a imprensa britânica quis entender também o papel de Fernandinho na equipa de Guardiola.

«Não digo que seja um treinador, mas tem liderança no plantel. É muito importante, é muito mais do que um capitão. É um jogador que ajuda muito no dia a dia. É fundamental no nosso grupo. Isso reflete-se pelos oito anos que ele aqui está. Não sei qual é a vontade dele, porque é o último ano de contrato. É um jogador que orienta, dá conselhos aos mais jovens e mais experientes. Às vezes há um relaxamento, ele tem esse papel de lembrar que é preciso estar concentrado os 90 minutos», concluiu.