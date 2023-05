Era uma questão de tempo, e o tempo chegou: Erling Haaland tornou-se esta quarta-feira no jogador que mais golos marcou numa só temporada da Premier League.

O avançado do Manchester City já havia batido a marca de Salah (32) de golos numa temporada a 38 jornadas, mas agora bateus os registos de Andy Cole e Alan Shearer.

Cole fez 34 golos em 1993/94, em 40 jogos ao serviço do Newcastle; na época seguinte, Shearer festejou as mesmas 34 vezes, mas em 42 partidas pelo Blackburn Rovers.

Ora, Haaland chegou esta noite, na vitória do City frente ao West Ham, aos 35 golos. Mais: o norueguês fê-lo em apenas 31 jogos.

De resto, e se recuarmos para o período pré-Premier League, o último jogador a fazer mais golos do que o avançado norueguês de 22 anos numa só temporada da principal divisão do futebol inglês havia sido Ron Davies, com 37 golos em 41 encontros.

35 - Erling Haaland has scored 35 Premier League goals this season, the most by a player in a single campaign in the English top-flight since Ron Davies in 1966-67 (37). Inevitable. pic.twitter.com/FaRiUbSsPi