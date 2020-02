Raheem Sterling está entre os melhores jogadores do mundo da atualidade, mas não esquece as origens humildes.

Nascido na Jamaica, o atual jogador do Manchester City ficou órfão de pai aos dois anos, depois de o progenitor ter sido assassinado.

Isso fez com que a infância dele e da irmã se tornassem ainda mais complicados, o que, garante o internacional inglês, ajudou a moldar a sua personalidade.

«É algo difícil, sempre que me lembro disso. Mas ao mesmo tempo é uma situação à qual posso sempre voltar e que me motiva para continuar a dar tudo e a lutar para conseguir o melhor», explicou, em entrevista ao jornal espanhol AS.

Sterling recordou ainda o tempo em que, para ajudar no trabalho da mãe, também ele e a irmã limpavam casas de banho de hotéis.

«Nós víamos a nossa mãe a trabalhar e para nós não era estranho. Fazia parte do nosso quotidiano e o que queríamos era tornar a vida dela o mais fácil possível», resume.

Na mesma entrevista, Sterling revela a forma como futebol o «salvou» de caminhos mais perigosos, assumindo que era uma criança travessa, recordando um dos episódios de que se arrepende.

«Uma vez fui expulso de um jogo e passei o resto do tempo a atirar pedras para o campo. Acho que foi a pior coisa que fiz e depois disso fiquei umas semanas sem jogar», revelaç