Kyle Walker está a contas com a justiça e pode vir a ter de cumprir uma pena de prisão depois de ter sido filmado a mostrar os genitais num bar de Manchester, ao final da tarde do passado domingo, já depois da vitória do Manchester City sobre o Newcastle (2-0).

A notícia foi avançada pelo tablóide The Sun que teve acesso a um vídeo das câmaras de segurança do bar onde o internacional inglês, casado e pai de quatro filhos, é visto a baixar as calças e a mostrar as partes intimas a uma mulher que o acompanhava.

O jornal inglês adianta ainda que a polícia de Manchester está na posse do vídeo que pode levar o jogador de 32 anos a ser acusado de crime de exposição pública que pode ditar uma pena de prisão.

Não é a primeira vez que Walker é envolvido em notícias polémicas. Já em 2020, em plena pandemia da covid-19, o jogador do Manchester City organizou uma festa de cariz sexual com um amigo e duas acompanhantes. Na altura, o jogador assumiu o erro e pediu desculpas à família e amigos.

Veja as imagens: