Alejandro Garnacho estreou-se aos 18 anos como titular pelo Manchester United diante do Sheriff, em partida da Liga Europa.

E se isso já seria suficiente para o jovem argentino ter vivido uma noite especial, mais ainda quando o fez jogando ao lado do ídolo de sempre: Cristiano Ronaldo.

Garnacho nunca escondeu a admiração pelo português e no final do encontro partilhou uma imagem abraçado a Ronaldo que resume o sentimento que nutre pelo agora companheiro de equipa: «Não sei se é real, ou se estou a sonhar».

I don't know if it's real or if I'm dreaming pic.twitter.com/3GR80nObqU