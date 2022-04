Cristiano Ronaldo está disponível para o jogo do Manchester United em casa do Arsenal, este sábado, da 34.ª jornada da Premier League.

O internacional português falhou o duelo frente ao Liverpool devido ao falecimento do filho recém-nascido, mas o técnico dos red devils, Ralf Rangnick, informou que Ronaldo treinou nos últimos dias e pode ser opção para o encontro com os gunners.

Em sentido contrário, Paul Pogba vai falhar essa partida e não deve voltar a jogar mais esta época, ele que termina precisamente o contrato com o United no próximo mês de junho.

«O médico disse que ele ia precisar de pelo menos quatro semanas para recuperar. O último jogo é no final de maio, duvido que ele tenha grandes possibilidades de voltar a jogar esta temporada», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela BBC.

De resto, o germânico falou também sobre Erik Ten Hag, o seu sucessor no banco da formação inglesa: «Não nos conhecemos pessoalmente, mas gosto do seu futebol desde que o vi no Bayern Munique e no Ajax. Sabia que ele era um dos candidatos e transmiti que é uma boa escolha. Acredito que é uma escolha muito boa.»

Ralf Rangnick lamentou ainda a ameaça de bomba que Harry Maguire, capitão de equipa, recebeu em casa durante a semana.

«Ainda não o vi porque só soube desta situação terrível ontem [quinta-feira] à tarde e ainda não tive oportunidade de falar com ele. Mas isto é mais um mau sinal do mundo louco em que vivemos. Claro que lamento por ele, é uma experiência horrível, mas estamos todos com ele – o clube e os companheiros de equipa», garantiu.