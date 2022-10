O Manchester United voltou a Old Trafford, Cristiano Ronaldo voltou a ser titular e os red devils foram, mais uma vez, infelizes em Old Trafford.

A equipa de Erik Ten Hag procurava bater o Newcastle para assim continuar junto dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, tal como os magpies. Old Trafford ainda reviveu tempos de glória, quando sir Alex Ferguson foi ao relvado presentear Cristiano Ronaldo por causa dos 700 golos do português.

Mas isso foi o único vislumbre de glória em Old Trafford. Distante, portanto, esteve a equipa daquele United do escocês, sobretudo no primeiro tempo. Joelinton até podia ter causado mais dissabores ao United, mas cabeçou duas vezes seguidas aos ferros: primeiro à trave e na recarga ao poste!

O segundo tempo trouxe um ManUtd mais assertivo, Ronaldo viu um golo bem anulado e depois viu um cartão amarelo porque o árbitro entendeu que o português não devia ter tentado um golo, quando o guarda-redes do Newcastle se preparava para bater uma infração: houve um toque do defesa antes e Cristiano entendeu que o livre estava batido.

Depois, o camisola 7 foi substituído e a reação à troca por Rashford acaba por ser o mais relevante do encontro, após o 0-0 final. Ronaldo não gostou nada de sair. O United ainda teve ocasiões para ganhar o jogo, mas Rashford e Fred desperdiçaram e, assim, os red devils só conseguiram um ponto.