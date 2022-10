Ten Hag reafirmou que foi por respeito à sua carreira não colocou Cristiano Ronaldo em campo no dérbi frente Manchester City.

«Não o coloquei em campo por respeito. Não tem nada a ver com o seu futuro em janeiro. Não o vejo infeliz. Está feliz, está a treinar bem e a desfrutar. Não está contente por não ter jogado no domingo, claro, mas se perguntam sobre o treino, ele está feliz a treinar. É óbvio que quer jogar e fica zangado quando não joga», afirmou o treinador dos «Red Devils» na antevisão do jogo da Liga Europa frente ao Omonia Nicosia, da Liga Europa.

Ten Hag acrescentou ainda sobre o momento de CR7: «Quando estás no Manchester United e estás satisfeito por ficar no banco, não estás no clube certo. O Cristiano é muito competitivo. Repito: não está feliz por não jogar, mas está a treinar bem, com boa disposição, motivado, dá o seu melhor, que é o que nós esperamos.»