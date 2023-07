Mason Mount é uma das novas coqueluches do plantel do Manchester United, depois de ter sido contratado ao Chelsea, e fora do campo já começa precisamente a sentir essa pressão. Se calhar até em demasia.

Nas redes sociais, tornou-se viral um vídeo de Mount a ser abordado para assinar as camisolas de um grupo de adeptos. O internacional inglês pede ao grupo para o parar de seguir, isto porque já o fazem há três dias.

Ora, em comunicado, o Manchester United lamentou que estes acontecimentos se tenham tornado diários e prometeu tomar medidas se a situação continuar.

O comunicado de Manchester United:

«Infelizmente, este tipo de situação está a tornar-se demasiado comum. É a última coisa que o Mason merece, depois de ter sido tão amigável com toda a gente desde que se tornou jogador do United», lê-se.

«Caçadores profissionais de autógrafos têm pressionado, de forma regular, os jogadores do United a assinarem uma grande quantidade de produtos para depois os venderem por centenas de euros. Tornou-se uma ocorrência diária e um problema grande em Carrington [academia do clube].

«Estes grupos organizados bloqueiam os carros dos jogadores e assediam-nos à chegada e à saída do local de trabalho. Está a ficar realmente perigoso e é uma questão de tempo até alguém se magoar.

«Também significa que jovens adeptos, que apenas querem interagir com os seus heróis, geralmente não conseguem tirar fotografias com eles sem se envolverem com esses grupos. É uma frustração para toda a gente e o staff de segurança tem conversado com os jogadores para resolverem o problema. Se isto continuar a acontecer, definitivamente ações serão tomadas.»