Esta segunda-feira, a derrota pesada frente ao Crystal Palace (4-0) fechou mais uma noite trágica para o Manchester United.

Com 81 golos sofridos na presente temporada, o pior registo desde 1976/77, os red devils somam 18 derrotas em 48 jogos, 13 dessas na Premier League, também recorde negativo do clube.

Após a derrota, Erik ten Hag confessou que a equipa deveria apresentar «um desempenho melhor», mas que a quantidade elevada de lesões tem afetado o plantel, especialmente no setor defensivo.

«Como Manchester United deveríamos ter um desempenho melhor. Os jogadores que estavam disponíveis deveriam fazer melhor. É uma derrota merecida. O desempenho não foi o que esperávamos. Todos podem ver a nossa defesa, aí temos problemas enormes mas, no final das contas, temos que lidar com isso. Deveríamos ter feito melhor do que fizemos». começou por dizer o treinador.

«Durante toda a temporada tivemos grandes problemas e esta é a quarta derrota neste ano (2024), não é muito. Sempre tivemos grandes problemas e muitas vezes resolvemos. Hoje (segunda-feira) não o fizemos», disse.

Sobre uma futura permanência no comando do Manchester United, o técnico neerlandês afastou o tema e garantiu que o foco é total na equipa e na resolução dos variados problemas.

«Não penso nisso (futuro). Preparo a equipa da melhor maneira que posso. Temos muitos problemas, mas o único foco que tenho é ter um melhor desempenho. Só penso em melhorar a equipa», concluiu.