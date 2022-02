Cristiano Ronaldo foi suplente utilizado no Burnley-Man. United (1-1) e não conseguiu evitar mais um resultado modesto da sua equipa, continuando sem marcar em 2022.



O internacional português não festeja golos há cinco jogos, igualando a pior seca em mais de uma década, recordando uma fase em que ainda representava o Real Madrid.



Atenção que estamos a falar na pior sequência da última década, uma vez que antes disso, Cristiano Ronaldo teve séries de jejum mais prolongadas. Logo na segunda temporada no Manchester United, em 2004/05, numa altura em que ainda se estava a afirmar, esteve treze jogos sem marcar. Ainda no United, entre finais de 2008 e início de 2009, também esteve sete jogos sem festejar e, mais tarde, já no Real Madrid, também cumpriu cinco jogos sem fazer golos.