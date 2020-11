O impacto de Bruno Fernandes no Man. United já não passa despercebido a ninguém. O médio português tem conquistado até as antigas glórias do clube, entre elas, Dimitar Berbatov.

O antigo avançado búlgaro, que alinhou durante duas temporadas nos Red Devils, deixou rasgados elogios às exibições do jogador português, mas apontou um aspeto em que pode trabalhar.

«[Bruno] Fernandes tem-me impressionado muito e a única fraqueza que vejo nele é o lado defensivo, que pode melhorar um pouco», começou por dizer numa entrevista a uma casa de apostas.

«Ele é um médio ofensivo, no entanto, cria oportunidades, marca golos e na zona mais subida do campo é onde ele tem o seu poder. É por isso que acho bom ter alguém na equipa para o cobrir atrás. Além disso, ele está a fazer tudo o que o treinador quer dele e, com vinte golos desde que chegou em janeiro, certamente marcou mais do que as pessoas esperavam. Também é fenomenal no passe», acrescentou.

Bruno Fernandes esteve em evidência no último jogo do Man. United, ao bisar no triunfo diante do Basaksehir. O primeiro golo do ex- Sporting impressionou o antigo avançado búlgaro.

«O primeiro golo da vitória, que o Bruno marcou de fora da área, foi incrível. Deixa-me dizer-te que é muito difícil de fazer aquilo com aquela técnica. Eu nunca fui um grande especialista em marcar de fora da área. Foi um golo «à Scholes», essa era a sua especialidade, dá para imaginar o Paul Scholes a marcar aquele [golo], quando a bola lhe chega, ‘bam’ e vai para o canto superior. Foi uma execução perfeita», sublinhou.

Nos 35 jogos em que participou, Bruno Fernandes esteve envolvido em 34 golos dos red devils.