A cumprir a quinta época pelo Manchester United, Diogo Dalot segue como titular indiscutível para Ten Hag. Chegado a Old Trafford no verão de 2018, o internacional português recordou os primeiros passos pelos «red devils», aos 19 anos, pela mão de José Mourinho. Nessa época, o «Special One» descreveu o defesa como «o melhor lateral da Europa na sua faixa etária».

«Trouxe-me mais responsabilidade. Vir de Mourinho, uma lenda, torna tudo ainda mais especial. Tivemos uma boa relação e foi importante», começou por dizer, em entrevista à GOAL.

Habituado ao «ânimo» proveniente das bancadas de Old Trafford, ora pelos carrinhos impetuosos – e certeiros – ora pelas investidas no ataque, Dalot aponta aos objetivos da época, que «não começou da forma desejada».

«Na última temporada terminámos bem, com a conquista da Taça da Liga e qualificação para a Liga dos Campeões. É um avanço. Esta época espero que possamos terminar com um troféu e estar na Liga dos Campeões. Seria um passo em frente, porque este é o tipo de mentalidade que precisamos no Manchester United», propôs.

Agora com 24 anos, Diogo Dalot acompanha, com satisfação, o despontar de novos talentos, como Hojlund, Garnacho, Mainoo ou Omari Forson, os últimos três formados nos «red devils». Para o português, este é o rumo a tomar, em prol de um futuro com ADN da casa.

«Acho que devemos promover jovens da academia e pensar contratações a longo prazo, para que nos possamos desenvolver. É claro que nada se poderá dar por garantido. O futebol é um mundo difícil e estamos num clube no qual é difícil manter o lugar. Devemos estar estruturados mentalmente e muito bem preparados para os grandes palcos», argumentou o lateral.

Por fim, quanto à chegada de Jim Ratcliffe a Old Trafford, o internacional português vê o investidor britânico, que comprou 25 por centro do património dos «red devils», como uma oportunidade.

«Trouxe uma energia diferente. Ficamos entusiasmados. Há sempre muito "ruído" fora de campo em volta do United. Tentamos ao máximo deixá-lo para os media», rematou.

Formado no FC Porto, Diogo Dalot fez a estreia na equipa principal na época 2017/18. No verão, rumou ao Manchester United, a custo zero, tendo vestido as cores do AC Milan em 2020/21, por empréstimo.

Seguiu-se a estreia pela seleção nacional, no Euro ’20 – realizado no verão de 2021 – o que embalou Dalot para a afirmação definitiva em Manchester. Desde então, realizou 105 jogos, marcando quatro golos e assinando cinco assistências.