A organização ambiental Greenpeace pediu esta quarta-feira desculpa pelos ferimentos causados por um manifestante antes do jogo do Euro2020 de futebol entre a França e a Alemanha, em Munique, em que o voo do parapente «não saiu como planeado».

A UEFA indicou que «várias pessoas» foram hospitalizadas após o manifestante ter tocado nos cabos da câmara suspensa e ter provocado a queda de detritos para o relvado e para a bancada principal, antes de aterrar de emergência no recinto de jogo.

O porta-voz da Greenpeace, Benjamin Stephan, disse que «essa nunca foi a intenção» do organismo, que pretendia sobrevoar o estádio e lançar no campo uma bola de látex com a mensagem de cariz ambiental «Kick out oil» (expulsem o petróleo).

Benjamin Stephan adiantou que «dificuldades técnicas obrigaram o manifestante a pousar no estádio» e lamentou profundamente que isso tenha «colocado pessoas em perigo e, aparentemente, ferido duas».

Depois de aterrar de emergência no relvado, o ativista foi levado por seguranças e a UEFA classificou a ação como «imprudente e perigosa» e disse que «as autoridades legais irão tomar as medidas necessárias».