O FC Porto lançou uma campanha pela igualdade em torno do refrão da música «Many Faces», dos James. A versão especial do tema será apresentada no Estádio do Dragão, na sexta-feira, com músicos convidados, à margem do jogo frente ao Sporting de Braga.

Saul Davies, guitarrista da banda britânica, colaborou com o clube portista nesta campanha, que assenta igualmente num vídeo inédito, com imagens de jogadores, alusivo à temática.