A seleção nacional de futsal regressou esta segunda-feira a Portugal e foi recebida no Palácio de Belém, um dia após a vitória frente à Argentina na final do Campeonato do Mundo.



Marcelo Rebelo de Sousa condecorou a equipa, destacou a importância do feito e a cerimónia terminou com a habitual «fotografia de família».



Porém, como é habitual no Presidente da República, houve tempo pelo meio para a famosa selfie de Marcelo.



O resultado foi este:

Como não podia deixar de ser. 📸😎 pic.twitter.com/fgq66l9e1B — Portugal (@selecaoportugal) October 4, 2021