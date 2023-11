Carlos André Gomes venceu as eleições antecipadas para a presidência do Marítimo com 71,2 por cento dos votos.

O novo líder do clube insular foi a votos contra Carlos Batista, vice-presidente demissionário da direção de Rui Fontes, que há pouco mais de dois anos havia derrotado Carlos Pereira, mas as demissões nos órgãos sociais tornaram inevitável a realização de novas eleições.

Carlos André Gomes, candidato da Lista A, arrecadou um total de 19.343 votos e superou Carlos Batista, que somou 7.304 votos, representativos de 27,1 por cento.

Carlos André Gomes tem 53 anos e trabalhava na Agência Regional para a Investigação (ARDIT). Assume a direção do Marítimo para o quadriénio 2023/2027.

A direção eleita será composta também por Victor Calado, vice-presidente para a área administrativa e financeira, Rubina Gonçalves como vice-presidente para a área jurídica, comunicação e relações externas, Jorge Freitas como vice-presidente para o património e atividades amadoras e Gonçalo Romão para vogal efetivo.

O conselho fiscal tem para presidente Miguel Silva Gouveia, além de André Gonçalves (vice-presidente), Oribaldo Sousa (secretário), João Luís Esmeraldo (vogal) e Roberto Gomes (vogal).

Tranquada Gomes será a presidente da Mesa da Assembleia Geral e Bruno Melim o vice-presidente, sendo que André Freitas assume a função de secretário efetivo.

O investigador, que apresentou a sua candidatura sob o lema ‘Em honra da tua história’, confirmou ainda que o antigo internacional português Danny e ex-futebolista do Marítimo será o diretor desportivo para o futebol.

No ato eleitoral votaram 1.914 sócios.