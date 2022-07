Depois de Rafael Brito, o Marítimo está prestes a fechar a contratação do segundo reforço para 2022/23.

Lucho Vega, médio ofensivo argentino, chega ao emblema insular proveniente do Estoril e deverá ser anunciado nas próximas horas como reforço dos verde-rubros, já depois de cumpridas as formalidades relacionadas com exames médicos e assinatura de contrato.

Formado no River Plate, Lucho Vega tem 22 anos e estava ligado em Estoril desde 2019/20. Nas duas primeiras épocas integrou o plantel da equipa sub-23 e na temporada passada esteve cedido aos espanhóis do Alcorcón na primeira metade da época, tendo regresso depois à Amoreira, onde fez sete jogos pela equipa principal sob o comando de Bruno Pinheiro.