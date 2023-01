José Gomes, treinador do Marítimo, reconheceu que vai defrontar o melhor Sporting da época, mas garantiu que o penúltimo classificado da Liga vai encarar o jogo como uma «oportunidade de viragem».

«Cada jogo e cada ação dentro dele é uma oportunidade. Temos de encarar este jogo como uma oportunidade para uma viragem», afirmou o técnico dos «verde rubros» na abordagem ao encontro da 15.ª jornada.

Para José Gomes, terceiro treinador do Marítimo na presente campanha, «o que não pode acontecer é perder jogos, porque o adversário quis mais vencer», admitindo, porém, que os madeirenses vão receber o Sporting no seu melhor momento.

«Nos últimos dois jogos marcaram [quase] 10 golos, isso já fala por si. É um adversário com uma dinâmica ofensiva tremenda, com muitas variantes e com uma capacidade de arrastar e desposicionar o seu adversário quer na linha defensiva, quer no meio campo, mesmo jogando apenas com dois médios», destacou o sucessor de João Henriques no comando técnico dos insulares.

José Gomes, de 52 anos, lembrou a urgência em pontuar, admitindo que ganhar é a única via para sair da zona de despromoção, sublinhando ainda que «é obrigação de qualquer equipa jogar para vencer e não para não deixar jogar».

«Se não experienciarmos esta forma de abordar o jogo quando é vamos construir um Marítimo com dinâmica ofensiva suficiente para ganhar os tais jogos que são precisos para sair da situação em que se encontra. Já ontem era tarde, amanhã é obrigatório», destacou o treinador do conjunto que contabiliza apenas uma vitória na presente temporada, fora de portas, ante o Paços de Ferreira (1-0).

Quando questionado sobre o momento que os leões do Almirante Reis atravessam, José Gomes lembrou que a situação já era delicada quando assinou há pouco mais de 15 dias, mas que aceitou com coragem, determinação e conhecimento do plantel, sublinhando que não vai «se escusar após cada jogo com o cenário e as dificuldades» que encontrou.

«O futebol ainda é um jogo, apesar de toda a indústria que está à volta, e como ainda é um jogo tudo pode acontecer. Temos de ir a jogo mostrando aquilo que somos capazes de fazer», destacou, enfatizando que o objetivo passa pelos «jogadores disputarem o jogo cara a cara contra qualquer adversário, porque não há outra forma de sair desta situação».

As lesões assolaram o plantel do Marítimo na última semana, com Zainadine, Pablo Moreno, Diogo Mendes a integrarem o boletim clínico do clube.

Questionado sobre se os reforços que chegaram há mais tempo à Madeira, nomeadamente, o guarda-redes Marcelo Carné, René Santos e Léo Pereira já estariam fisicamente e burocraticamente aptos para ir a jogo, José Gomes admitiu que ainda não há essa disponibilidade, sem revelar a quem se referia.