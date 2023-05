José Gomes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da derrota no Estoril (1-3), na 34.ª e última jornada da Liga:

O jogo já não contava muito, rodou a equipa toda, ficou satisfeito com a resposta?

- Sim, acho que o Estoril entrou melhor, mas, mas depois conseguimos equilibrar o jogo e até podíamos ter eventualmente ter ficado em vantagem, logo a seguir ao penálti. Fiquei muito satisfeito com a postura e o entendimento dos jogadores menos utilizados. Isso prova a postura e o trabalho da equipa. Obviamente que depois das expulsões o jogo foi outro.

Expulsões em poucos minutos ditaram o resultado?

- Além do resultado, que não é o que queríamos, viemos aqui jogar para vencer, fizemos as coisas bem feitas, com exceção de três ou quatro lances, mas acabámos por ser mais penalizados por causa das expulsões.

Também acabou por ser expulso no final do jogo, o que aconteceu?

- Foi quando estava a dizer aos meus jogadores para saírem do campo. Disse-lhes “saiam do campo que isto foi uma vergonha”. O árbitro girou e, quando o vi, já estava com o vermelho na mão. Provavelmente terá interpretado mal as minhas palavras. Estava preocupado com uma das expulsões. O jogo podia e devia ter sido tranquilo, mas acabou por ser mais assim.

A finalizar, José Gomes quis deixar mais uma nota

- O Marítimo é um clube histórico, sério, que enche, jornada após jornada, o seu estádio. É um clube extraordinário. Sempre respeitei e vou continuar a respeitar todos os adversários. Se de alguma forma o Estoril interpretou de forma errada as minhas declarações de há um mês e meio, lamento. Viemos uma hora e meia antes do jogo e não nos abriram o portão que até costuma estar aberto. Posso garantir que, se o Marítimo estiver na primeira divisão, na próxima época, vamos receber o Estoril muito bem. Somos pessoas de bem. Tudo é possível esclarecer conversando, não é preciso estar com estas atitudes.