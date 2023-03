José Gomes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (0-2), no Estádio Nacional, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Mais uma derrota, como é que o Marítimo pode dar a volta a esta situação?

- Com vitórias. Temos nove finais, temos de encarar todos os jogos como finais. Não esperamos que estes incidentes, porque o que aconteceu hoje foi um incidente, se repitam. Estávamos melhores, tínhamos o jogo controlado, estávamos com sinal mais no jogo, mas um erro deitou tudo a perder. O segundo golo também foi na única vez que Casa Pia conseguiu chegar com a bola controlada à nossa área.

- Lutámos, queríamos, além de somar os três pontos, dedicá-los ao grande número de adeptos que nos acompanhou. É preciso não esquecer que muita gente viajou para o continente, não é fácil, é um esforço muito grande. Também por isso queríamos os três pontos.

O Marítimo não teve uma boa reação aos golos, a que se deve a quebra?

- Depois dos golos? Não somos uma máquina, os jogadores são pessoas, com sentimentos. É natural que esse lado emocional também se manifeste. De qualquer forma, não sei o que se baseia essa análise, porque ao nível de oportunidades criadas, tivemos muitas. Mesmo depois do 2-0, fizemos o suficiente para dar a volta ao jogo.

Alterações na segunda parte?

- A ideia era meter um jogador com capacidade para receber entrelinhas. Estávamos a fazer isso com o Riascos bem na primeira parte. Era importante também no corredor central e o Beltrame estava a fazer bem esse papel.

Descontentamento dos adeptos no final do jogo? A conversa das finais ainda chega?

- Não sou um vendedor de sonhos. O que estamos a tentar fazer é trabalhar com intensidade para ficarmos mais fortes e conseguirmos resultados. Temos feitos jogos em que, face ao que produzimos em campo, merecíamos outros resultados. Ninguém pode pensar que há qualquer intenção do nosso jogador em oferecer um golo ao adversário. Fizemos o jogo claramente para tentar ganhar. Aconteceu o que aconteceu e o jogo teve outro desfecho. O que podemos fazer? Temos de continuar a trabalhar. Temos de continuar a lutar pelo nosso objetivo que é atingir a manutenção.

Val Soares fez uma boa primeira parte, mas quebrou na segunda. Como explica?

- Na nossa pressão alta aos centrais e ao guarda-redes, o Casa Pia respondia com bolas longas. Quando há bolas longas, os médios têm de se aproximar para tentar ganhar a bola, mas depois têm de recuperar. A distância que eles tiveram de fazer provocou um desgaste tremendo nos médios. Foi isso que se passou.