Milton Mendes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da derrota na receção ao Sporting (0-2), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Marítimo sentiu muitas dificuldades...]

- Foi um jogo muito difícil, mas já esperávamos essa dificuldade. Levamos um golo fortuito no primeiro tempo que dificultou um pouco.

- Acho que tivemos mais posse de bola no segundo tempo, o que demonstra que tivemos um futebol produtivo e tentamos procurar o resultado, mas é óbvio que com a qualidade que o Sporting tem e fazendo um golo no primeiro tempo dificultou bastante.

- Não podemos esquecer que nos últimos jogos enfrentamos o Sporting, o Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães e o Paços de Ferreira, em jogos muito difíceis, mas nunca deixamos de procurar o resultado.

- Agora vamos entrar num campeonato muito mais equilibrado, com equipas do nosso campeonato.