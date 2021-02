Milton Mendes, treinador do Marítimo, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Santa Clara (1-2), em jogo da 18.ª jornada da Liga:

[Como se explica estar a ganhar e permitir uma reviravolta assim...]

- Quando as coisas não correm bem, normalmente a culpa é sempre do treinador, mas os jogadores estão comigo e, é natural pelo carácter do nosso grupo que eles queiram assumir as coisas também.

- Já sabíamos que as equipas do Daniel Ramos são sempre bem treinadas, linhas compactadas, jogando em bloco baixo, transição, movimentação dos homens externos vindo de dentro buscando a profundidade do atacante. Sabíamos disto tudo e o mais difícil era fazer um golo e nós conseguimos, depois tivemos oportunidades e as coisas se encaminhavam para um desfecho positivo e alguma desconcentração acabou permitindo que duas jogadas laterais terminassem em golo. Não é simples explicar porque nós todos estamos tristes porque já são quatro derrotas no campeonato.

Revolta e lágrimas de Joel Tagueu na «roda» do final do jogo

- O que nós falamos dentro da nossa casa é sagrado e eu vou defendê-los com unhas e dentes e, com certeza, o presidente e toda a estrutura também. Todos estamos sofrendo e sabemos da responsabilidade que temos e sabemos que essa responsabilidade aumenta porque é mais um jogo sem vencer.