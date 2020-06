Os jogos à porta fechada na retoma da I Liga de futebol já tinham feito adeptos do Benfica improvisar em Portimão, ao final da tarde de quarta-feira. Horas depois, à noite, foram os apoiantes do FC Porto a fazê-lo, à margem do jogo com o Marítimo, junto ao Estádio do Dragão.

Num prédio situado junto ao estádio, alguns fãs portistas, identificados com a faixa da claque Super Dragões, cantaram, mostraram cachecóis e fizeram uso de artefactos pirotécnicos para demonstrar o apoio à equipa, fora do palco do jogo.

O momento, que foi captado pelas imagens televisivas da transmissão do encontro da 26.ª jornada, que terminou com a vitória do FC Porto por 1-0, foi também filmado do topo do hotel e já se tornou viral nas redes sociais.