O treinador adjunto do Marítimo, Nuno Diogo, em declarações aos jornalistas após a derrota por 1-0, com o Portimonense:

«[Resultado adequado para o jogo?] Tirando o golo do Portimonense, não me lembro de terem criado grandes oportunidades, tirando uma ou outra na parte final do jogo onde também já estávamos à procura do golo do empate.

Talvez o resultado mais justo teria sido o empate. É verdade que hoje não estivemos bem, como em outros jogos e isso assumimos, mas tivemos pelo menos duas oportunidades do Joel para fazer golo, mas não o fez.»