O presidente do Marítimo, Rui Fontes, foi suspenso por 40 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e multado em 3.570 euros.

O castigo aplicado ao líder dos insulares está relacionado com «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa», após críticas à equipa de arbitragem do jogo contra o Vitória de Guimarães, no final de abril, que terminou com triunfo dos minhotos (2-1).

Na sequência de outro processo disciplinar, que tinha por objeto «eventual existência de grupo organizado de adeptos não registado», o Marítimo foi multado em 8.925 euros.

Refira-se que, no último domingo, os verde-rubros desceram à II Liga, 38 anos depois.