O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, garantiu que os insulares têm um «desejo muito grande de vencer» o encontro da 28.ª jornada da Liga, diante do Tondela.

O timoneiro verde e rubro salientou ainda que os beirões são «uma equipa difícil de analisar, porque o novo treinador [Nuno Campos] entrou há pouco tempo» e tem apenas um jogo disputado (2-2 diante do Arouca).

«Fica difícil de conseguirmos perceber aquilo que poderá vir a acontecer, mas, mais importante do que aquilo que vai ser a predisposição do adversário, tem a ver essencialmente connosco, com a forma como encaramos as coisas», realçou, lembrado que os visitantes «querem inverter a sua situação, daí a aposta num novo técnico».

Depois do empate no reduto da sensação do campeonato, o Gil Vicente, deu-se a paragem para os jogos das seleções, que Vasco Seabra considerou benéfica para «reduzir diferenças e recuperar alguns jogadores no que diz respeito a mazelas físicas, como também situações de algum acumular de fadiga e de esforço».

«Sentimos que estamos mais preparados e com muita vontade de regressar à competição», admitiu, sublinhando que a pausa serviu também para «aprimorar os momentos tanto ofensivos, como defensivos».

Depois do recorde de espectadores (6.727) atingido no último encontro diante do Vitória de Guimarães, nos Barreiros, o técnico do marítimo deixou um apelo aos apoiantes do emblema madeirense «para bater um novo recorde e voltar a ter ainda mais apoio».

Já Zainadine, que esteve dois dias retido, por problemas com o passaporte, na Mauritânia, onde ia representar a seleção moçambicana, está «feliz e preparadíssimo para ir a jogo».

«No primeiro dia ainda vinha um bocadinho afetado com a situação, mas, felizmente, tivemos uma atividade de equipa e ele sentiu logo que regressou à família dele e superou isso com relativa facilidade, porque sentiu que aqui sempre teve o apoio que desejava», concluiu.

O Marítimo-Tondela está agendado para este domingo, pelas 15h30.