O médio sérvio Marko Grujic subiu ao relvado no início do último treino de preparação do FC Porto para o jogo com o Marselha.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, foi possível constatar a presença do jogador de 24 anos na fase inicial da sessão matinal, no Olival, entre um lote de cerca de 25 atletas. Grujic é a principal dúvida para o jogo em França, às 20 horas de quarta-feira, uma vez que recupera de lesão, tendo feito treino condicionado e ginásio na véspera.

A possibilidade de Pepe viajar com a comitiva dos dragões para a quarta jornada da Liga dos Campeões é que parece mais remota: o central, em tratamento a lesão, não subiu ao relvado no início do apronto. Ausentes das opções continuam ainda Mbaye e Marcano.

Recorde-se que o FC Porto prescindiu do treino de adaptação ao Vélodrome e viaja para Marselha ao início da tarde desta terça-feira, após a conferência de imprensa de antevisão, feita por Sérgio Conceição e Sérgio Oliveira.