O FC Porto continuou a preparar a visita a Marselha, num jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, com quatro lesionados.



Na véspera da partida para o sul de França, Sérgio Conceição não pode contar com Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio), Grujic (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira, às 10h00 no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação. Duas horas depois, Sérgio Conceição e um jogador vão fazer a antevisão ao jogo diante do Marselha, no Velodrome.



O FC Porto viaja para Marselha às 15h40, tendo chegada prevista para as 17h30 (hora de Portugal Continental).