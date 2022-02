Hakim Ziyech anunciou esta terça-feira, em direto, em declarações ao canal de televisão AD Sports, que não tenciona voltar a jogar pela seleção de Marrocos, depois de ter ficado de fora dos eleitos do selecionador Vahid Halihodzic para a fase final da CAN2022.

O jogador do Chelsea, atualmente em Abu Dhabi, onde vai jogar a meia-final do Mundial de Clubes, está em conflito com o selecionador de Marrocos depois do treinador o ter acusado de ter simulado uma lesão para não treinar com os Leões do Atlas. O selecionador, por seu lado, também já tinha anunciado que não ia voltar a chamar o jogador.

«Não vou voltar à seleção. É a minha decisão final. Está tudo claro para mim. A partir de agora vou concentrar-me apenas no meu clube», destacou o extremo marroquino do Chelsea.