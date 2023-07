Vitinha entrou com tudo na pré-época e fez este sábado os dois golos da vitória do Marselha diante do Nîmes, naquele que foi o primeiro jogo de preparação da equipa de Marcelino Toral.

O jovem avançado português não foi titular, mas causou impacto na segunda parte: logo aos 50 minutos, desviou de primeira um passe atrasado na esquerda do ataque do clube do Sul de França.

20 minutos volvidos, apareceu na cara do guarda-redes adversário e não perdoou. Estava feito o resultado final, 2-0.

Contratado em janeiro ao Sp. Braga, Vitinha prepara-se para a primeira época completa ao serviço do Marselha: em 22/23, fez apenas dois golos e uma assistência em 16 jogos.